ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

Риск новых вспышек коронавируса возникает по мере снятия мер ограничений в странах Европы.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о росте числа новых случаев заболевания коронавирусом в Европе. Видео его выступление было опубликовано на YouTube-канале организации.

Клюге заявил, что за последние две недели наблюдалась неутешительная динамика в 30 странах, а в 11 из них может снова вернуться пандемия COVID-19. По его словам, этот процесс необходимо остановить в ближайшее время, чтобы он "не подтолкнул системы здравоохранения этих государств к краю пропасти". Риск новых вспышек коронавируса возникает по мере снятия мер ограничений в странах Европы, а "где-то это уже стало реальностью".

Также директор Европейского бюро ВОЗ отметил, что люди стали более ответственно относиться к соблюдению всех необходимых для защиты здоровья мер: социальная дистанция, ношение масок.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность "прорывного" лекарства от коронавируса.

Видео: Youtube / WHO Regional Office for Europe