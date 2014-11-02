ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса

Речь идет о препарате Sinovac CoronaVac. Её можно будет использовать в чрезвычайных случаях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Директор ВОЗ уточнил, что простые условия хранения китайской вакцины делают её подходящей для стран с ограниченными ресурсами. По словам Гебрейесуса, в условиях пандемии важно доставить вакцину тем, кто в ней нуждается. Таким образом, Sinovac CoronaVac стала вторым препаратом, который одобрен организацией. Первым был препарат Sinopharm.

Напомним, что ВОЗ составила список разрешенных вакцин. Среди них: Pfizer/BioTech, Moderna, Johnson&Johnson, две вакцины от компании AstraZeneca и другие.

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