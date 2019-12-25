Вспышки заболеваемости на этой неделе были вызваны качественным увеличением масштабов тестирования.

ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу. Заявление сделал шведский вирусолог Андерс Тегнелл, который выступал против жёстких карантинных ограничений во время пандемии и за выработку коллективного иммунитета. Об этом пишут Daily Mail.

Тенгелл опровергнул данные ВОЗ, где Швецию включили в список 11 стран, где распространение COVID-19 вновь приобрело опасные обороты. Вирусолог назвал такую позицию ВОЗ "полным недразумением". Он рассказал, что вспышки заболеваемости на этой неделе были вызваны качественным увеличением масштабов тестирования. При этом количество смертей по причине коронавируса и госпитализаций с инфекцией сократилось. Это, считает Тенгелл, позволяет говорить о том, что эпидемия в стране идёт на спад.

Вирусолог считает, что неверное истолкование статистики всемирной организацией здравоохранения может нанести удар по Швеции в то время, когда в Европе обсуждают снятие ограничений на передвижение между странами для туристов.

Ранее вирусолог рассказал о сроках второй волны коронавируса.