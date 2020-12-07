ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Такое заявление на брифинге сделал руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О"Брайен.
Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации.
Кейт О"Брайен
Такой же точки зрения придерживается директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он отметил, что людей нужно не принуждать к этому, а показывать преимущества вакцинации, чтобы люди добровольно принимали в этом участие.
Также ВОЗ развеяла иллюзии о быстром завершении пандемии.
Видео: YouTube/ World Health Organization (WHO)
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