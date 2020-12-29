ООН: денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех

Миллиардеры могли бы пустить накопленное за время кризиса состояние на оплату вакцинации.

Глава ООН Антониу Гутерреш заявил, что денег десяти миллиардеров, которые они смогли накопить за пандемию коронавиуса, хватило бы на вакцины для всех. Он сослался на доклад Oxfam.

Чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии. Антониу Гутерреш, глава ООН

Он предположил, что миллиардеры могли бы пустить накопленное за время кризиса состояние на оплату вакцинации для всех жителей земли.

Ранее в ВОЗ заявили о парадоксе пандемии COVID-19.

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