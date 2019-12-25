Адмиралтейские верфи передали ВМФ подводную лодку "Магадан"

В экипаж дизель-электрической подводной лодки войдут 52 человека.

Во вторник, 12 октября, петербургские "Адмиралтейские верфи" передали Военно-морскому флоту России подводную лодку "Магадан". Об этом сообщили "РИА Новости".

Андреевский флаг торжественно подняли, а корабль заступает на службу. В церемонии приняли участие врио начальника главного штаба военно-морского флота Михаил Неупокоев, генеральный директор адмиралтейских верфей Александр Бузаков, правительство Магаданской области и губернатор Александр Беглов

Подлодку построили меньше, чем за два года. Отмечается, что в экипаж подводной лодки войдут 52 человека, а автономно субмарина может провести 45 суток в плавании. Подлодка также может опускаться на 300 метров. "Магадан" войдет в состав Тихоокеанского флота.

Ранее, в начале октября, в Кронштадт прибыла первая советская атомная подлодка.

Фото: официальный сайт Адмиралтейских верфей