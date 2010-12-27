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Гости VK Fest смогут впервые оплатить покупки с помощью VK Pay с телефона
Сегодня, 12:59
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alexandra08
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Гости VK Fest смогут впервые оплатить покупки с помощью VK Pay с телефона

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Гостям фестиваля нужно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении. 

Гости VK Fest  смогут оплатить покупки с помощью VK Pay с телефона. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

В список магазинов, которые примут оплату, вошли "VK Shop", "ОбедБуфет", "Сюрприз Бокс", "Якитория" и Demeter. Гостям фестиваля нужно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении.  Кроме того, для гостей фестиваля поставят специальные боксы для хранения вещей. Однако "ВК" советует иметь при себе наличные деньги: оплата картами будет доступна далеко не везде.

Ранее  Piter.TV писал о том, что на VK Fest  в презентационной зоне хоккейного клуба "Динамо" покажут Кубок Петрова.

Фото: VK Fest 

 

Теги: vk fest , vk fest 2018 , vk pay
Категории: Новости СПб

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