Гости VK Fest смогут впервые оплатить покупки с помощью VK Pay с телефона

Гостям фестиваля нужно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении.

Гости VK Fest смогут оплатить покупки с помощью VK Pay с телефона. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

В список магазинов, которые примут оплату, вошли "VK Shop", "ОбедБуфет", "Сюрприз Бокс", "Якитория" и Demeter. Гостям фестиваля нужно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении. Кроме того, для гостей фестиваля поставят специальные боксы для хранения вещей. Однако "ВК" советует иметь при себе наличные деньги: оплата картами будет доступна далеко не везде.

Ранее Piter.TV писал о том, что на VK Fest в презентационной зоне хоккейного клуба "Динамо" покажут Кубок Петрова.

Фото: VK Fest