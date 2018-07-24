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Хоккейный Кубок Петрова впервые выставят на VK Fest
Сегодня, 8:39
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lesjasap
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Хоккейный Кубок Петрова впервые выставят на VK Fest

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Команда-победитель покажет трофей петербуржцам.

На фестивале VK Fest  в Парке 300-летия в презентационной зоне хоккейного клуба "Динамо" покажут Кубок Петрова. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на игроков команды.

Напомним, что в прошлом сезоне ВХЛ России петербуржцы впервые завоевали данную награду. В финальном матче спортсмены сразились с еще одной командой из Северной столицы - "СКА-Невой". Новый сезон 2019-2020 годов начнется также с игры между этими двумя клубами. Старт намечен на 5 сентября.

Пресс-служба "Динамо" добавляет, что клуб примет участие в мероприятии, организованным социальной сетью  "Вконтакте", уже во второй раз. Гости смогут выиграть специальные призы и памятные вещи от "Динамо", а также билеты на грядущие матчи.

Фото: Вконтакте

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Категории: Новости СПб Картина дня

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