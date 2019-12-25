"ВКонтакте" преобразовала "Сообщения" в "Мессенджер"

Теперь добавилась возможность написать человеку по номеру телефона.

ВКонтакте преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона. Так пользователи смогут связываться с теми, кого пока нет в друзьях. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Общение начнётся, только если собеседник выразит своё согласие. До этого момента абсолютно все данные его профиля будут скрыты — от имени до аватара. Видны будут только номер телефона и имя, которые указаны в телефонной книге. Инициатор сообщения даже не будет в курсе, прочитано ли его сообщение.

Также пользователи теперь могут персонализировать своё общение в мессенджере ВКонтакте, установив собственный фон для чатов. Можно выбрать из предложенного или загрузить свой снимок.

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Фото: пресс-служба "ВКонтакте"; pixabay