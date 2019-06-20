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ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
Сегодня, 11:00
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ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

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Игорь Конашенков рассказал о миссиях в Киеве и Ильичевке.

Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили украинский ракетно-космический завод "Артем", расположенный в Киеве. Соответствующее заявление на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 29 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также российскими ракетами воздушного базирования ВКС России ликвидировали 10 военных объектов ВСУ. В перечень попали девять районов сосредоточения живой силы и боевой техники. Поражен также склад с боеприпасами, находящийся в районе местного населенного пункта Ильичевка.

ВС РФ "Калибрами" уничтожили три тяговые электроподстанции.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артем, вкс россии, игорь конашенков, ильичевка, киев, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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