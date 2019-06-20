ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

Игорь Конашенков рассказал о миссиях в Киеве и Ильичевке.

Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили украинский ракетно-космический завод "Артем", расположенный в Киеве. Соответствующее заявление на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 29 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также российскими ракетами воздушного базирования ВКС России ликвидировали 10 военных объектов ВСУ. В перечень попали девять районов сосредоточения живой силы и боевой техники. Поражен также склад с боеприпасами, находящийся в районе местного населенного пункта Ильичевка.

ВС РФ "Калибрами" уничтожили три тяговые электроподстанции.

Фото и видео: Минобороны России