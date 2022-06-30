ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ за сутки на СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков на территории Николаевской области. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга от 30 июня сделал перед журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что под Харьковом также ликвидировано до 140 человек из местной территориальной бригады по обороне.

В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Ракеты нанесли удар по складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника, расположенному в населенном пункте Шевченко Николаевской области. ВС РФ уничтожили свыше 20 украинских военнослужащих, более 80 иностранных боевиков, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники. В Харькове ликвидированы два пункта временной дислокации 113-й бригады теробороны, в которых размещались до 140 человек личного состава.

Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица".

Фото и видео: Минобороны России