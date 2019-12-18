Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

Российские силы с моря уничтожили пункт управления украинской оперативно-тактической группировки "Хортица". Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссия выполнена высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
Уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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