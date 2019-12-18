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Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

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Игорь Конашенков рассказал об операции на территории города Днепр (бывшего Днепропетровска).

Российские силы с моря уничтожили пункт управления украинской оперативно-тактической группировки "Хортица". Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссия выполнена высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: днепр, днепропетровск, игорь конашенков, минобороны, хортица
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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