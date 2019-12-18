Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

Игорь Конашенков рассказал об операции на территории города Днепр (бывшего Днепропетровска).

Российские силы с моря уничтожили пункт управления украинской оперативно-тактической группировки "Хортица". Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссия выполнена высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный.

Фото и видео: Минобороны России