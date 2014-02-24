Мужчине выстрелили в ногу во время дорожного конфликта в Ленобласти

Пострадавший госпитализирован с пулевым ранением в правую голень и инородным телом в удовлетворительном состоянии.

В воскресенье, 10 декабря, в полицию обратился 31-летний неработающий житель Приозерского района Ленобласти. Он был госпитализирован с пулевым ранением в правую голень и инородным телом в удовлетворительном состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Как рассказал пострадавший, днём в субботу, 9, декабря, на Приозерском шоссе между посёлками Орехово и Иваново, неизвестный выстрелил в правую ногу с неустановленного оружия во время дорожного конфликта

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что злоумышленники подожгли дверь квартиры жительницы Тосно.

Фото: Piter.TV