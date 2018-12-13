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В Госдуме предложили обязать авиакомпании рассаживать членов семьи рядом друг с другом
Сегодня, 16:04
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nastya960

В Госдуме предложили обязать авиакомпании рассаживать членов семьи рядом друг с другом

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Это поможет избежать паники в случае возникновения ЧС.

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил министру транспорта России Евгению Дитриху обязать авиакомпании сажать членов семьи рядом друг с другом. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время авиакомпании в большинстве случаев предоставляют места в самолете пассажирам на свое собственное усмотрение. Часто получается, что летящие в самолете члены одной семьи находятся в разных частях лайнера. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения ЧС.

Василий Власов

Например, ребенок будет в панике искать своих маму и папу, а родители будут искать в суматохе его. Такая ситуация только усугубит панику. Парламентарий попросил оценить все возможности реализации данного предложения.  

В ночь на 13 мая самолет SSJ-100 не долетел до Самары вернулся в Шереметьево.
Фото: pixabay  

Теги: авиа, госдума, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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