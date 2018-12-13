В Госдуме предложили обязать авиакомпании рассаживать членов семьи рядом друг с другом

Это поможет избежать паники в случае возникновения ЧС.

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил министру транспорта России Евгению Дитриху обязать авиакомпании сажать членов семьи рядом друг с другом. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время авиакомпании в большинстве случаев предоставляют места в самолете пассажирам на свое собственное усмотрение. Часто получается, что летящие в самолете члены одной семьи находятся в разных частях лайнера. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения ЧС. Василий Власов

Например, ребенок будет в панике искать своих маму и папу, а родители будут искать в суматохе его. Такая ситуация только усугубит панику. Парламентарий попросил оценить все возможности реализации данного предложения.

В ночь на 13 мая самолет SSJ-100 не долетел до Самары вернулся в Шереметьево.

Фото: pixabay