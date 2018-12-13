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Живодеры из Гатчины жестоко убили беременную самку белого лебедя
Сегодня, 10:35
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Butenko

Живодеры из Гатчины жестоко убили беременную самку белого лебедя

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Появились подробности инцидента, случившегося на территории музея-заповедника. По предварительным данным, неизвестные руками свернули тонкую шею дикой птицы.

В ночь с 10 на 11 мая на территории Гатчинского музея-заповедника неизвестные жестоко убили самку белого лебедя. Об этом каналу Piter.TV сообщили сотрудники музея. По данным СМИ, на момент смерти дикая птица была беременна. В Сети появились ужасающие подробности этого происшествия.

Как стало известно нашим журналистам, лебедку поймали на берегу Серебряного озера Дворцового парка в Гатчине. Сначала ее душили, а затем птице просто свернули шею.  Скорее всего, это произошло ночью: труп самки нашли неподалеку от ее кладки утром 11 мая. Беременная птица как раз готовилась снести яйца в кладку и была особенно уязвима для живодеров.

Расследованием жестокого убийства птицы занимаются полицейские и сотрудники музея. Специалистов беспокоит и судьба "мужа" погибшей лебедки. Самец жив, однако скрывается от людей на территории парка и не дается в руки. 

Ранее мы писали, что скандал в Гатчинском парке: энтузиасту запретили проводить бесплатную экскурсию для знакомых

Фото: Музей-заповедник "Гатчина"

Теги: гатчина, лебедь, музей-заповедник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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