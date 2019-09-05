ВЦИОМ: 69% россиянок предпочитают гладковыбритых мужчин

Только 11% девушек и женщин считают мужчин с короткой бородой привлекательными.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, кто сегодня носит бороду, как к этому относятся женщины и кого из известных "бородачей" знают россияне.

Наиболее известные россиянам "бородачи" — Карл Маркс (24%), Лев Толстой (19%) и Владимир Ильич Ленин (13%). Коммунистических лидеров чаще всего вспоминали респонденты старше 60 лет. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще называли Льва Толстого(12%) и Тимати (8%).

На сегодняшний день с легкой щетиной ходят 27% мужчин, 14% носят усы. Большая часть мужчин (93%) никогда не носила длинные бороды. Короткие бороды еще несколько лет назад носили 13% мужчин, в этом году – 10%.

Те, кто носят бороду, делают это чаще всего потому, что им лень бриться (35%), также популярным мотивом для ношения бороды является привычка (30%). Чаще всего мужчины сами ухаживают за бородой (91%). Лишь 8% сообщили, что пользуются услугами парикмахера или барбершопов.

Как показал опрос, девушкам и женщинам все же больше (69%) нравятся гладковыбритые мужчины. Предпочтение им отдают преимущественно женщины в возрасте от 35 до 44 лет (73%), 45-59 лет (70%), от 60 лет и старше (70%). И только 11% респонденток считают мужчин с короткой бородой привлекательными.

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Инфографика: ВЦИОМ

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