Петербургский шеф-повар хотел стать вором, но что-то пошло не так

Он пытался ограбить кафе, в котором раньше работал.

В Петербурге бывший шеф-повар решил стать вором и ограбить кафе, в котором он раньше работал. Когда мужчина начал выносить из помещения электротехнику и строительные инструменты, охранники увидели это на камерах и вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник 28 января, примерно в 21:30, 50-летний ранее судимый мужчина зашел в кафе Центрального района. Оттуда он начал выносить электротехнику и строительный инструмент. В этот момент на камере наблюдения его заметили охранники клиники Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Мужчины нажала тревожную кнопку и решили попытаться задержать воришку.

Злоумышленник уже выносил мобильник, калькулятор и перфоратор. Однако, при виде охраны он все бросил и побежал. К этому времени уже прибыл наряд вневедомственной охраны, который и смог догнать вора. Так как он вел себя агрессивно, на него пришлось надеть наручники.

Позже выяснилось, что злоумышленник работал в этом кафе шеф-поваром, однако, несколько месяцев назад его уволили. Так как у мужчины был дубликат вещей, он уже не раз выносил из этого заведения еду и вещи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV; пресс-служба УВО