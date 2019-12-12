Видео: уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик после объявления об увольнении разгромил полки в продуктовом магазине. Буйство мужчины на видео сняла сотрудница торгового зала.
"Увольнение! Вот тебе увольнение!", – кричал грузчик. Он швырял продукты, разгромил полки с алкоголем и другими продуктами.
По словам очевидцев, инцидент произошел в одном из магазинов в городе Таштагол. После этого грузчика задержала полиция.
Момент обрушения крупнейшего портового крана попал на видео.
Видео: Telegram/Baza
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