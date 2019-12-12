Видео: уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

Мужчину задержала полиция.

В Кемеровской области грузчик после объявления об увольнении разгромил полки в продуктовом магазине. Буйство мужчины на видео сняла сотрудница торгового зала.

"Увольнение! Вот тебе увольнение!", – кричал грузчик. Он швырял продукты, разгромил полки с алкоголем и другими продуктами.

По словам очевидцев, инцидент произошел в одном из магазинов в городе Таштагол. После этого грузчика задержала полиция.

Момент обрушения крупнейшего портового крана попал на видео.

Видео: Telegram/Baza