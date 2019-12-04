В Петербурге увеличился срок выдачи финских виз

Если подать заявление и документы 20-го марта, то визу можно получить только 6 апреля.

Визы в пока ещё открытую для туристов Финляндию придётся ждать не менее двух недель. Данные опубликованы на сайте Генерального консульства Финляндии в Петербурге.

Визы будут готовы в течение 15-17 дней. Если подать заявление и документы 20-го марта, то визу можно получить только 6 апреля.

Заявление на визу подают не более чем за 3 месяца и не более, чем за 15 дней до поездки. Самый большой срок рассмотрения заявления – 60 дней.

Некоторые визовые отделы Генконсульств стран ЕС в Петербурге прекращают прием документов.

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