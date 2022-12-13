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До конца 2024 года петербургские школы дополнительно примут 28 тыс. учеников
Сегодня, 10:19
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

До конца 2024 года петербургские школы дополнительно примут 28 тыс. учеников

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Также в городе появятся 27 новых общеобразовательных учреждений.

Петербургским школам выделят федеральные субсидии на открытие дополнительных мест. За счёт этих средств до конца 2024 года дополнительно в учреждения зачислят 28 тыс. учеников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова.

Проект будет проходить в рамках федеральной госпрограммы "Развитие образования". Так, в 2023 году в школах города появятся 6,8 тыс. мест сверх нормы. Ещё почти 15 тыс. выделят на 2024 год. За 2022-ой школы открыли свои двери ещё для 6,2 тыс. учеников.

Кроме того, в городе запланировано строительство 27 новых общеобразовательных учреждений.

Ранее мы сообщили о том, что на  Лиговском проспекте построят школу на 1250 мест.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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