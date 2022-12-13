На Лиговском проспекте построят школу на 1250 мест

Школа будет четырехэтажной с отдельными входами для учащихся начальной и основной школы.

В ЖК "Витебский парк" построят школу на 1250 мест на Лиговском проспекте. Об этом рассказали 12 мая в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

Школа будет четырехэтажной с отдельными входами для учащихся начальной и основной школы. На первом этаже разместят малый и большой бассейны, а также столовую на 650 мест. На втором этаже построят актовый зал, в котором можно будет проводить концерты и лекции, а также показывать обучающие фильмы.

Здание построит специализированный застройщик "Лиговский Сити" и на безвозмездной основе передаст городу.

Ранее на Дальневосточном проспекте появится новый детский сад. В учреждении будет бассейн.

Фото: Piter.tv

