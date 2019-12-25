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В Петербурге осудят бывшего следователя за получение взятки в 350 тысяч рублей
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге осудят бывшего следователя за получение взятки в 350 тысяч рублей

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В обмен на эту сумму следователь пообещала не возбуждать уголовное дело.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение во взяточничестве по уголовному делу в отношении бывшего старшего следователя и её посредницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, экс-следователь в период с 4 декабря 2020 по 16 января 2021 года при посредничестве получила от потерпевшей взятку в размере 350 тысяч рублей. В обмен на эту сумму следователь пообещала не возбуждать уголовное дело.

В январе посредница получила указанную сумму в ресторане. После получения денег её задержали.

Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

В июле сотрудника комздрава Петербурга уличили в получении крупной взятки.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, следователь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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