Утвержден бюджет Выборгского района на трехлетний период

Бюджет ориентирован на выполнение социальных обязательств перед населением. Приоритетными являются расходы на образование, культуру, физическую культуру, спорт и другие социальные сферы.

8 декабря на заседании совета депутатов был утвержден бюджет муниципального образования "Выборгский район" на 2021-2022 и 2023 годы Заседание провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. Оно прошло при участии главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова.

Общий объем доходов в 2020 году спланирован на уровне 5 347 135,7 тысяч рублей; объем расходов - 5 297 135,7 тысяч рублей; профицит - 50 000,0 тысяч рублей. В 2021 году параметры сохранятся почти в тех же пределах, на 2023 год прогнозируется снижение объема доходов, и, соответственно, сокращение расходов. При этом уровень профицита останется неизменным.

Бюджет на 2021-2023 годы ориентирован на выполнение социальных обязательств перед населением. Приоритетными являются расходы на образование, культуру, физическую культуру, спорт и другие социальные сферы.

Напомним, ранее проект бюджета на предстоящий трехлетний период рассматривался на публичных слушаниях.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгcком районе появилась подробная цифровая карта каждого поселения.

Фото: администрация МО "Выборгский район"