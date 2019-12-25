Утром субботы в Кудрово и Коммунаре автомобили сбили женщину и мальчика

О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Утром в субботу, 5 декабря, в двух города Ленобласти произошли похожие ДТП. Как рассказал Piter.TV источник в экстренных службах, в обоих авариях пострадали пешеходы.

Примерно в 11.06 в Коммунаре Гатчинского района "Лада Гранта" наехала на семилетнего мальчика. Известно, что ребенок находился на Гатчинской улице вне зоны пешеходного перехода. Буквально двумя минутами позже на Европейском проспекте в Кудрово тоже сбили человека: на женщину наехал "Хендай".

О состоянии ребенка и женщины пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге по горячим следам поймали разбойников, укравших у избитого мужчины два "Айфона"

Фото: pixabay