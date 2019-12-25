Утром Петербург сковали пробки из-за дорожных работ

Дорожную ситуацию оценили на пять баллов.

Утром в четверг, 20 мая, на Приморском проспекте образовалась пробка длиной более пяти километров, хвосты растянулись по Приморскому шоссе и улице Савушкина.

Стоит всë Приморское шоссе от Яхтенной улицы до Чёрной речки. По возможности объезжайте предупредили автомобилистов очевидцы в соцсетях.

Дорожную ситуацию в 9:30 сервис "Яндекс.Пробки" оценил на пять баллов, что обычно для данного времени суток в Петербурге.

Напомним, что на данный момент дорожные работы ведут на Ушаковском путепроводе, а движение по Большеохтинском мосту затруднила авария, в которой столкнулись четыре авто.

Ранее мы писали, что на Купчинской улице два автомобиля разбили передний бампер.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"