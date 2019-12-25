Утром 17 февраля в Петербурге образовались многокилометровые пробки

Утром в понедельник, 17 февраля, в Петербурге образовались многокилометровые пробки. Сегодня движение автомобилей намного плотнее, чем обычно. Об этом стало известно из данных "Яндекс.Пробки".
К 8 утра на Дороге жизни и Рябовском шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы образовалась шестикилометровая пробка. Также движение довольно затруднено на выборгском, Токсовском и Колтушском шоссе, на выездах из Колпино, на КАД у Вантового моста.
Однако к 10 утра пробки в городе опустились до 4 баллов.
Фото: Piter.TV
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