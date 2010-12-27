Утром петербуржцы стояли в 6-балльных пробках

Сейчас плотнее всего в центре города.

Утром 23 декабря загруженность дорог в Петербурге достигла "желтых" 6 баллов, однако после 9 часов упала до 5 баллов. Заторы наблюдаются в некоторых районах города до сих пор.

В частности, автомобилисты стояли на КАД перед съездом в Стрельну. Там им пришлось пропускать официальных лиц. Из-за неработающих светофоров выстроилась огромная очередь из машин на Коломяжском проспекте, возле станции метро "Пионерская".

На данный момент (10:55 часов утра), согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются в Центральном районе города. В "красный" окрасились улица Комсомола, Литейный мост, Пироговская набережная, Большой Сампсониевский проспект, Сампсониевский мост, набережная Кутузова и часть Троицкого моста. Также плотно возле магазина ДЛТ и Михайловского замка. Большой затор наблюдается на Невском проспекте от перекрестка с Исполкомской улицей до площади Восстания.

Ранее мы писали, что празднование в честь Года здорового образа жизни ограничит движение в Петербурге.

Фото: скриншот / "Яндекс.Пробки"