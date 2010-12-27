Автомобилисты не смогут останавливаться на Лиговском проспекте на участке от 2-й Советской улицы

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что празднование в честь Года здорового образа жизни ограничит движение в Петербурге. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Праздник заблокирует движение в центре города 25 декабря. Ограничения введут на Лиговском проспекте на участке от 2-й Советской улицы до улицы Жуковского и на улицы Жуковского от улицы Восстания до Лиговского проспекта. Автомобилисты не смогут парковаться с с 10:00 до 22:00 вечера.

Петербуржцев просят планировать свой маршрут с учётом этих ограничений.

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Фото:pixabay