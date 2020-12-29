Пробки утром 21 января в Петербурге составили шесть баллов

Медленнее всего машины движутся по набережным и мостам.

Утром в четверг, 21 января, ситуация с пробками на дорогах Петербурга оценивается в шесть баллов по шкале сервиса Яндекс.Карты. Самым перегруженным по традиции оказались центр и север города, Васильевский остров.

Желтым цветом, означающим замедленное движение автомобилей, окрасились Садовая улица, части Суворовского, Измайловского, Московского, Невского проспектов, а также набережная Обводного канала, Университетская набережная, Благовещенский мост и Средний проспект В.О. Тяжело движутся машины по Литейному мосту, Арсенальной и Кронверской набережным, Каменноостровскому проспекту, Большому проспекту П.С. – здесь дороги приобрели уже красный цвет.

На юге города затруднения на дорогах наблюдаются в районе ЗСД, на Пулковском и Московском шоссе, проспекте Стачек. Движение по КАД свободное. На севере Петербурга в красном цвете стоят Богатырский, Приморский, 2-й Муринский проспекты, почти полностью забиты пробками улица Руставели, Шафировский и Светлановский проспекты. Возле Мурино проезду мешают несколько утренних ДТП.

Ранее мы писали, что участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси.

Фото: скрин Яндекс.Карты