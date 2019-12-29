Уткин сравнил матч "Зенита" с "Локомотивом" с работой садовников из анекдота

Саму игру, окончившуюся нулевой ничьей, комментатор назвал неинтересной.

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал прошедший между "Зенитом" и "Локомотивом" футбольный матч неинтересным и сравнил игру с советским анекдотом про садовников. Об этом Уткин заявил на своем YouTube-канале.

Игра 20-го тура чемпионата России по футболу закончилась нулевой ничьей. Уткин отметил, что ни один из тренеров не придумал ничего интересно. Также комментатор вспомнил анекдот про садовников, где один работник выкапывает ямы, а второй следом закапывает их: садовники сажали деревья.

А человек, который вставлял в яму дерево, он заболел". Это про игру "Зенита" – сказал Уткин.

Также комментатор отметил несправедливое удаление главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в ходе первого тайма было, хотя, заявил Уткин, ему действительно было нечего делать на тренерской скамейке.

Фото: Василий Уткин / "ВКонтакте"