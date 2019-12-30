В Ленобласти нашли утыканную гвоздями детскую площадку

Обветшалые игровые элементы давно находятся без контроля.

Активисты "Гражданского патруля" обратили внимание на детскую площадку в деревне Большая Пустомержа, которая может стать причиной травм. Обветшалые игровые элементы давно находятся без контроля. Об этом сообщила пресс-служба "Гражданского патруля".

Активисты увидели, что из качелей торчат гвозди, все горки находятся в аварийном состоянии. В связи с этим активисты обратились в администрацию Кингисепского района. Они просят привести детскую площадку в нормальное состояние.

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Фото: Гражданский патруль