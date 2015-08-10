Устроивший стрельбу глава фабрики "Меньшевик" скрылся от полиции

ГУ МВД по Москве заявили, что не могут найти директора фабрики "Меньшевик", который сегодня утром устроил стрельбу. В Москве ввели план "Сирена".

Очередной поворот в инциденте на кондитерской фабрике "Меньшевик". Главное управление МВД по Москве заявило, что не знает, где находится бывший директор завода Илья Аверьянов, который устроил стрельбу утром 27 декабря.

Правоохранительные органы, в том числе силы ОМОНа и СОБРа, обследовали всю территорию вокруг фабрики. Однако подозреваемого так и не нашли. Территория поисков увеличена.

В полиции предполагают, что Аверьянов скрылся с территории еще до того, как полиция выставила оцепление вокруг "Меньшевика".

Поиски мужчины идут с десяти утра, когда первые отряды полиции прибыли на место ЧП, в столице объявили план "Сирена".

Утром 27 декабря на фабрику пришли судебные приставы, чтобы взыскать долги с предприятия. Директор фабрики из личного карабина застрелил охранника, который пытался его остановить. Ранее Piter.tv сообщал, что директор фабрики "Меньшевик" рассказал, почему устроил стрельбу.

Видео и фото: Piter.tv