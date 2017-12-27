Директор фабрики "Меньшевик" рассказал, почему устроил стрельбу

Журналистам удалось связаться с директором фабрики "Меньшевик" Иваном Аверьяновым. Он рассказал, почему устроил стрельбу и захватил заложников.

Директор кондитерской фабрики "Меньшевик" сказал, что он устроил стрельбу, потому что его "пытались взять штурмом". Также он сообщил, что его окружил ОМОН. Он сказал, что будет "либо стреляться, либо сдаваться". Поговорить с мужчиной удалось журналистам с Business FM.

По словам главы фабрики, его проблемы возникли из-за банды "кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами".

У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Иван Аверьянов, директор фабрики "Меньшевик"

На место стягивают силы ОМОНа и СОБРа. К фабрике приехал глава московской полиции Олег Баранов. Официальный представитель МВД в 11.29 опроверг информацию о захвате заложников.

Пока не известно, кто именно получил смертельные ранения. Предположительно, это судебный пристав, которые пришел изымать долги у директора фабрики. 18 января в Арбитражном суде Москвы назначено рассмотрение иска о банкротстве "Меньшевика".

Фото и видео: Piter.tv