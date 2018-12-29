Устрашающее видео: Пчелиный рой делает пульсирующие "волны"

Видео с волнообразными движениями пчелиного роя стало вирусным.

По сети разлетелось видео с "волнами" пчелиного роя и стало вирусным.

На опубликованных кадрах на толстом стволе дерева "сидит" большой рой диких пчел. По довольно внушительному "кокону" пробегают волны. В основном волны начинаются от центра и расходятся кругом к периферии. Многие посчитали это видео интересным и "залипательным".

Также у зрителей возник вопрос, для чего пчелы делают эти самые волны. Специалисты сообщили, что это защитная мера пчелиного роя, которая предостерегает и отгоняет врагов от улья. Эти волны получили название "мерцающих" или "защитных". Направлены они против ос. При этом действии пчелки снаружи выталкивают свое брюшко вверх и синхронно встряхивают его. Иногда это сопровождается трением крылышек. Этот сигнал передается соседним пчелкам, которые повторяют то же самое. Таким образом получается своеобразная "пульсация", которая отгоняет ос, которые слишком близко приблизились к рою. Это сбивает осу, которая собиралась полакомиться едой из улья, с толку.

Видео: YouTube/ViralHog