Установлен размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года

Губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому установлена величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2020 года. Об этом сообщил Смольный.
Так, в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 11 684,50 рублей. Для трудоспособного населения 12 826, 30 рублей. Для пенсионеров – 9 478,10 рублей, а для детей – 11 391,10 рублей.
Отмечается, что расчет был произведен на основании потребительской корзины, которую установил закон городf "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге". Чиновники уточнили, что установление величины прожиточного минимума имеет большое социальное значение. В случае, если человек получает меньше, у него есть право на различные меры соцподдержки.
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Фото: Piter.TV
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