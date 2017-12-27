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В пожаре на Кавалергардской серьезно пострадала 83-летняя пенсионерка

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В Центральном районе Петербурга в пожаре пострадала пожилая женщина.

Выяснилось, что на пожаре по Кавалергардской  улице пострадала 83-летняя женщина. Петербурженка является хозяйкой сгоревшей трехкомнатной квартиры. В настоящее время она госпитализирована в НИИ скорой помощи.
 
Врачи отмечают, что у пациентки выявлен ожог верхних дыхательных путей и острое отравление продуктами горения.
 
Напомним, что утром 11 января из дома номер 18 пришлось эвакуировать 20 человек. Люди проводили время в автобусе, пока специалисты занимались ликвидацией последствий инцидента. Позже стало известно, что причиной возгорания стала непотушенная свечка. Владелица жилплощади уснула, забыв погасить пламя.
Теги: кавалерградская улица , пенсионерка , пожар , свеча
Категории: Новости СПб Происшествия

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