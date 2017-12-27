В пожаре на Кавалергардской серьезно пострадала 83-летняя пенсионерка

Выяснилось, что на пожаре по Кавалергардской улице пострадала 83-летняя женщина. Петербурженка является хозяйкой сгоревшей трехкомнатной квартиры. В настоящее время она госпитализирована в НИИ скорой помощи.
Врачи отмечают, что у пациентки выявлен ожог верхних дыхательных путей и острое отравление продуктами горения.
Напомним, что утром 11 января из дома номер 18 пришлось эвакуировать 20 человек. Люди проводили время в автобусе, пока специалисты занимались ликвидацией последствий инцидента. Позже стало известно, что причиной возгорания стала непотушенная свечка. Владелица жилплощади уснула, забыв погасить пламя.