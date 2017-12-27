В пожаре на Кавалергардской серьезно пострадала 83-летняя пенсионерка

В Центральном районе Петербурга в пожаре пострадала пожилая женщина.

Выяснилось, что на пожаре по Кавалергардской улице пострадала 83-летняя женщина. Петербурженка является хозяйкой сгоревшей трехкомнатной квартиры. В настоящее время она госпитализирована в НИИ скорой помощи.

Врачи отмечают, что у пациентки выявлен ожог верхних дыхательных путей и острое отравление продуктами горения.