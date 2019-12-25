Услуги "Почты России" частично недоступны из-за аварии у провайдера

Клиенты временно не могут оплатить банковскими картами и получить отправления по смс-коду.

В среду, 10 марта, часть услуг "Почты России" оказалась недоступна из-за аварии у интернет-провайдера. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Клиенты временно не могут оплатить банковскими картами и получить отправления по смс-коду. Кроме того, не доступны платежи за услуги ЖКХ, покупка лотерейного билета и перевод денег в системе "Форсаж".

Поломка должна быть устранена в ближайшее время. "Почта России" приносит извинения за доставленные неудобства.

Ранее мы писали, что "Почта России" появится в Мурино, Кудрово и Новом Девяткино в 2021 году.

Фото: Piter.TV