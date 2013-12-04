С понедельника усилят движение по 10 автобусным маршрутам в Петербурге

С 13 сентября на автобусные маршруты №20, 74, 161, 169, 190, 114, 133, 140 выйдет дополнительный транспорт "Пассажиравтотранса".

По результатам мониторинга пассажиропотоков уменьшили интервалы движения на маршрутах №1, 7, 11, 31, 33, 115А, 130, 134, 210, 300, которые обслуживает ГУП "Пассажиравтотранс". Об этом сообщает комитет по транспорту в пятницу, 10 сентября.

По данным ведомства, с 13 сентября на автобусные маршруты №20, 74, 161, 169, 190, 114, 133, 140 выйдет дополнительный транспорт "Пассажиравтотранса".

Добавим, что работы по увеличению количества автобусов проводят сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Они анализируют пассажиропотоки и принимают соответствующие решения об усилении работы на транспорта на загруженных маршрутных сетях.

Ранее все автобусные маршруты Петербурга разделили между собой шесть перевозчиков. Около половины маршрутов останутся за "Пассажиратотрансом" и "Горэлектротрансом".

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