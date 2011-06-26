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Усик отреагировал на критику украинских спортсменов за фото с россиянами

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Он считает больными тех, кто критикует спортсменов за эти действия.

Чемпион мира по боксу Александр Усик отреагировал на критику украинских спортсменов за фото с россиянами. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за фотографии, на которой прыгунья в высоту Ярослава Магучих стояла в обнимку с российской спортсменкой Еленой Ласицкене. Снимок был сделан в Токио по окончании соревнования, прошедшего в рамках летней Олимпиады. Ласицкене завоевала золотую медаль. Магучих заняла третье место.

Это все хайп. Люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Понимаю, о чем вы говорите, но не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные.

Александр Усик, боксер

Ранее Усик рассказал о силе ударов Джошуа.

Видео: YouTube / USYK17

Теги: александр усик, бокс, критика, украина, фото
Категории: Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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