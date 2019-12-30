Ушёл из жизни участник петербургского коллектива "Пёс и группа"

Музыканту было 27 лет.

В сообществе паблика "Пёс и группа" в социальной сети "ВКонтакте" подтвердили информацию о смерти Евгения Гудкова.

Пока не установлено, что именно случилось с музыкантом. Однако по словам его знакомых, еще вчера Евгений находился в больнице в тяжелом состоянии. Музыканту было 27 лет.

Напомним, что коллектив "Пёс и группа" Евгений Гудков создал с Инной Маклаковой ещё в 2009 году. За годы творчества группа выпустила несколько альбомов, а совсем недавно, в 2019-м году, вышел первый за восемь лет релиз "Новая кровь".

Ранее мы сообщили, что гитарист группы "Ляпис Трубецкой" скончался после долгой комы.

Фото: ВКонтакте