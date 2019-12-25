Ушел из жизни сын баскетбольного тренера Владимира Кондрашина

Причина смерти неизвестна.

Утром 28 июля умер сын ленинградского тренера Владимира Кондрашина Юрий. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской Федерации баскетбола. Он умер на 67 году жизни.

Юрий Кондрашин – единственный сын Евгении и Владимира Кондрашиных. Он родился 8 августа в 1954 году в Ленинграде. Кондрашин-младший с детства был прикован к инвалидной коляске, поскольку при рождении врачи диагностировали ему ДЦП. Школу он не посещал – обучался на дому. Юрий увлекался чтением новостных сводок, книг о спорте, а также активно интересовался жизнью своего отца.

Юрий пережил своих родителей. Владимир Кондрашин умер в 1999 году, Евгения Кондрашина скончалась в прошлом году. Братьев и сестёр у Юрия не было.

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Фото: fbp.ru