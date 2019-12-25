Ушёл из жизни преподаватель журфака СПбГУ Владимир Осинский

Время и место прощания будут объявлены позже.

Накануне скончался редактор-консультант кафедры телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Осинский. Время и место прощания будут объявлены позже. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Осинский сразу после выпуска в 1964 году пришел работать в СПбГУ, с его именем связано начало радиотелевизионной специализации в вузе, основание учебеной телерадиостудии, а затем и кафедры, которой он руководил почти 20 лет.

Владимир Осинский разработал курс лекций по тележурналистике, написал более десяти сценариев фильмов по искусству, вел передачи на телевидении.

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Фото: пресс-служба Высшей школы журналистики СПбГУ