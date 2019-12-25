Ему было 53 года.

Утром 21 июня ушёл из жизни петербургский спортивный журналист и писатель Александр Кузьмин. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит" на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Футбольный клуб "Зенит" выражает искренние соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении.

Александр Кузьмин родился 9 мая 1968 года в Москве. Заниматься спортивной журналистикой он начал ещё будучи студентом. В 1995 году окончил Московский государственный университет печати. С 1993 по 2000 года он работал в газете "Спорт-экспресс" по Петербургу. С 2000 по 2010 года работал редактором футбольных трансляций на "Пятом телеканале". С 2010 года Кузьмин работал на телеканале "100ТВ".

Ранее мы писали, что в Петербурге погиб известный фотограф Александр Теребенин.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"