Ушел из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков

Ушёл из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков. Члену Союза журналистов Петербурга и Ленобласти было 66 лет. С 1979 года Садчиков работал в различных СМИ Петербурга и Москвы – "Смена", "Труд", "Фонтанка", "Пятый канал", телеканал "ВОТ".
Из-под его пера вышли несколько книг, в том числе "Рандеву со звездами" и "Гений пародии" – посвящение ленинградскому актеру Виктору Чистякову.
Ранее мы сообщали о том, что Борис Генусов, сын комментатора Леонида Генусова, рассказал о своем отце и его отношении с внучкой.
Фото: ladakrasota.ru
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