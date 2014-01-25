Ушел из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков

Ему почти исполнилось 67 лет.

Ушёл из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков. Члену Союза журналистов Петербурга и Ленобласти было 66 лет. С 1979 года Садчиков работал в различных СМИ Петербурга и Москвы – "Смена", "Труд", "Фонтанка", "Пятый канал", телеканал "ВОТ".

Из-под его пера вышли несколько книг, в том числе "Рандеву со звездами" и "Гений пародии" – посвящение ленинградскому актеру Виктору Чистякову.

Ранее мы сообщали о том, что Борис Генусов, сын комментатора Леонида Генусова, рассказал о своем отце и его отношении с внучкой.

Фото: ladakrasota.ru