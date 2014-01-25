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Ушел из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков
Вчера, 23:59
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Ушел из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков

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Ему почти исполнилось 67 лет.

Ушёл из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков. Члену Союза журналистов Петербурга и Ленобласти было 66 лет. С 1979 года Садчиков работал в различных СМИ Петербурга и Москвы – "Смена", "Труд", "Фонтанка", "Пятый канал", телеканал "ВОТ".

Из-под его пера вышли несколько книг, в том числе "Рандеву со звездами" и "Гений пародии" – посвящение ленинградскому актеру Виктору Чистякову.

Ранее мы сообщали о том, что Борис Генусов, сын комментатора Леонида Генусова, рассказал о своем отце и его отношении с внучкой.

Фото: ladakrasota.ru

Теги: журналист, потеря, смерть
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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Самойлов Юрий
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