Ушёл из жизни оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса" Анатолий Лапшов

Лапшов работал оператором на "Ленфильме" с 1976 года.

В Петербурге в ночь со 2 на 3 сентября на 71-м году жизни скончался выдающийся киноператор Анатолий Лапшов. Об этом сообщила пресс-служба "Ленфильма".

Лапшов работал оператором на "Ленфильме" с 1976 года. В числе его работ "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Окно в Париж", "Господин оформитель", "Единожды солгав". В последние годы оператор преподавал в Высшей школе режиссёров и сценаристов.

Дата и место прощания с киноператором станут известны позже.

Ранее, 1 сентября, скончался актер Борис Клюев, сыгравший Майкрофта Холмса в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Фото: Ленфильм