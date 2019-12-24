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Ушёл из жизни оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса" Анатолий Лапшов
Сегодня, 12:32
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nastya960

Ушёл из жизни оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса" Анатолий Лапшов

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Лапшов работал оператором на "Ленфильме" с 1976 года.

В Петербурге в ночь со 2 на 3 сентября на 71-м году жизни скончался выдающийся киноператор Анатолий Лапшов. Об этом сообщила пресс-служба "Ленфильма".

Лапшов работал оператором на "Ленфильме" с 1976 года. В числе его работ "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Окно в Париж", "Господин оформитель",  "Единожды солгав". В последние годы оператор преподавал в Высшей школе режиссёров и сценаристов.

Дата и место прощания с киноператором станут известны позже.

Ранее, 1 сентября, скончался актер Борис Клюев, сыгравший Майкрофта Холмса в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Фото: Ленфильм

Теги: анатолий лапшов, оператор, приключения шерлока холмса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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