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Ушел из жизни ленинградский строитель Борис Суровцев
Сегодня, 14:51
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Ушел из жизни ленинградский строитель Борис Суровцев

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Информация о дате и месте прощания и похорон появится  позднее.

Умер ленинградский строитель Борис  Суровцев. Известному специалисту было 87 лет. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Информация о дате и месте прощания и похорон появится  позднее. Глава города  выразил глубокие соболезнования  родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Суровцева.

Строитель посвятил свою жизнь улучшению любимого города. В разные периоды своей жизни он был  замначальника Главленинградстроя, возглавлял Главное управление капитального строительства, избирался председателем Петродворцового райсовета народных депутатов. Суровцев был членом Международной инженерной академии.

Ранее на Piter.tv: ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов.

Фото: Pxhere

Теги: борис суровцев, некролог, умер строитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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