Ушел из жизни ленинградский строитель Борис Суровцев

Информация о дате и месте прощания и похорон появится позднее.

Умер ленинградский строитель Борис Суровцев. Известному специалисту было 87 лет. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Информация о дате и месте прощания и похорон появится позднее. Глава города выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Суровцева.

Строитель посвятил свою жизнь улучшению любимого города. В разные периоды своей жизни он был замначальника Главленинградстроя, возглавлял Главное управление капитального строительства, избирался председателем Петродворцового райсовета народных депутатов. Суровцев был членом Международной инженерной академии.

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