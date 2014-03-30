Ушел из жизни петербургский композитор Олег Эмиров

Точная причина смерти композитора неизвестна.

Ушел из жизни петербургский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер телекомпании "НТВ" Олег Эмиров. Ему был 51 год. Сообщение о его смерти появилось на официальной странице группы "Колибри" в Facebook в воскресенье, 5 декабря.

У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек. говорится в сообщении

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. О музыкальной карьере он задумался будучи юношей. В 18 лет он окончил музыкальную школу при Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Учился также в канадском колледже при филфаке ЛГУ имени Жданова.

После учебы он полностью посвятил себя музыке. В свое время Эмиров работал в качестве регента на студии "Курицца рекордс". С 1998 года он сотрудничал в качестве аранжировщика и клавишника с группами "Колибри", "Tequilajazzz" и другими. С 1999 года Эмиров работал в качестве композитора и саунд-продюсера "НТВ-Дизайн". Также ему принадлежит музыкальное оформление каналов "ТВ Центр" и "ТНТ", "К1" и "К2" (Украина).

Ранее мы писали, что умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн.

Фото: Facebook / Олег Эмиров