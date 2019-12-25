Чиновники назвали предварительный ущерб от природных возгораний в регионе.

Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области превысил 52 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава региональных природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Чиновник уточнил, что назвал только предварительную сумму.

На сегодняшний день после ликвидации пожаров мы безусловно обследуем территорию. В 24 случаях уже ущерб выявлен. Общая сумма более 52 млн рублей. Алексей Кузнецов, министр по экологии Свердловской области

Руководитель уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежин объяснил прессе, что специалисты организуют лесопатологический анализ после ликвидации всех природных возгораний. Также в регионе будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия при необходимости. На данный момент в области зарегистрировано 52 возгорания, которые занимают общую площадь в 7 984,77 га. 30 пожаров локализованы. За сутки экстренными службами ликвидировано 18 пожаров.

В Свердловской области из-за лесного пожара эвакуируют детские учреждения.

Фото: Piter.tv