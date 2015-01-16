Ущерб США от природных катаклизмов превысит рекордные $100 млрд

Джо Байден рассказал об угрозе учащения стихийных бедствия в США.

Американский президент Джо Байден сообщил, что ущерб США от природных катаклизмов в этом году превысит рекордные $100 млрд. Такое заявление политик сделал во время выступления перед сторонниками в штате Колорадо. Глава Белого дома рассказал о предложенной им программе по обновлению инфраструктуры, а также деятельности администрации страны, направленной на противодействие климатическим изменениям. В выступлении он напомнил, что вчера стал свидетелем последствия лесного возгорания "Калдор" в штате.

Природные катаклизмы стоили Америке в прошлом году $99 млрд. В этом году будет побит рекорд, это будет свыше $100 млрд. Джо Байден, президент США

Байден рассказал, что за последние две недели успел посетить Луизиану, Нью-Йорк и Нью-Джерси. В этих штатах зафиксированы масштабные последствия урагана "Ида". По мнению президента, США в дальнейшем ждут аналогичные катаклизмы погоды, которые будут происходить все чаще и чаще.

Напомним, что с начала 2021 года в США произошло 44 тысячи природных пожаров. Из-за пламени выгорело 5,6 млн акров (свыше 2,2 млн га). Ущерб для государства измеряется миллиардами долларов.

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Фото: Белый дом