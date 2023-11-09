Усадьбу генерала Чернова "Сосновка" отреставрируют

Здание приспособят под современное использование.

Усадьбу генерала Чернова "Сосновка" на Октябрьской набережной, 72, отреставрируют. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на депутата Государственной думы России Михаила Романова.

Мы добились выкупа и передачи усадьбы Чернова в собственность Санкт-Петербурга. Кроме того, сохранили парк общей площадью порядка 20 гектаров, из них около 10 гектаров – историческая территория, которая находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Михаил Романов, депутат

В ближайшее время с жителями обсудят концепцию развития территории. Там, где сейчас находятся гаражи, появится социальный объект. Возведение жилого кластера не планируется. Здесь создадут культурный центр.

Сейчас город должен определиться с пользователем для объекта, рассказал Михаил Романов.

Ранее мы писали, что завершилась реставрация фасада школы имени академика Капицы.

Фото: Википедия